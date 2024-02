Per avere la spunta blu su Tinder non basterà solo un Video Selfie

Per disincentivare questa pratica, Tinder ha creato una procedura per verificare l'identità di chi si registra sull'app in modo da ottenere la spunta blu , che certifica l' autenticità dell'individuo . Ma se all'inizio bastava una semplice foto e un'anno fa è stato introdotto il Video Selfie , a breve tutto questo non sarà più sufficiente .

Per questo motivo vi ricordiamo di consultare la nostra guida per riconoscere i profili falsi su Tinder , così da non cadere nelle trappole dei malintenzionati.

Infatti, Tinder sta pianificando di introdurre un passaggio ulteriore per verificare l'autenticità di un account: durante il processo Tinder vi chiederà di caricare una foto della patente o del passaporto/carta di identità, così si potrà confrontare la foto presente sul documento con le immagini del profilo e con il video selfie.

Inoltre, Tinder controllerà la data di nascita presente sul documento per verificare l'età riportata sull'app. Tuttavia, questo non è una verifica obbligatoria: si potrà anche solo verificare la propria identità con il video selfie, ma si otterrà l'icona di una fotocamera blu al posto della spunta blu per testimoniare il grado di verifica effettuato. Perciò, per ottenere la spunta blu bisognerà effettuare tutti i passaggi di verifica (dalla foto al controllo del documento).

Questo sistema di certificazione è stato sperimentato in Australia e Nuova Zelanda nel corso del 2023, ma Tinder vuole replicarlo nei prossimi mesi anche in altri Paesi, come gli Stati Uniti, il Messico, il Regno Unito e il Brasile, quindi è plausibile pensare che in un futuro non troppo lontano arriverà anche in Italia.

