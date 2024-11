Google sta per lanciare gli avvisi per i social-dipendenti: novità in arrivo su Benessere Digitale

Google offre tanti strumenti interessanti ai suoi utenti, soprattutto a coloro che hanno un dispositivo Android. Qualche anno fa proprio sul robottino verde abbiamo visto debuttare un tool per monitorare il benessere digitale degli utenti. E proprio Benessere Digitale negli ultimi giorni ha ricevuto gli avvisi per i social-dipendenti , e non solo.

Come funzionano i nuovi promemoria di Benessere Digitale

Benessere Digitale è arrivato inizialmente come un'app indipendente su Android. Nel tempo ha visto diversi aggiornamenti, con funzionalità sempre più specifiche per monitorare l'utilizzo che facciamo del nostro smartphone, e soprattutto con suggerimenti per incrementare il nostro benessere digitale.

Attualmente Benessere Digitale è profondamente integrato su Android, al punto che il suo accesso è direttamente localizzato all'interno delle impostazioni di sistema.

E la novità appena arrivata lo rende ancora più potente.

Lo strumento di Google infatti ha ricevuto i promemoria basati sul tempo di utilizzo. Si tratta di una funzionalità che sarà in grado di monitorare il tempo di utilizzo delle app installate sul nostro dispositivo, per poi mostrare dei promemoria periodici per renderci maggiormente consapevoli di quanto la nostra giornata si svolge guardando lo schermo del telefono.

Quanto tempo avete speso oggi su Instagram o su TikTok? Finora Benessere Digitale ha offerto agli utenti la possibilità di visualizzare statistiche sul tempo di utilizzo di ciascuna app installata, così come consultare il numero di sblocchi del dispositivo nella giornata e il numero di notifiche ricevute. Abbiamo anche avuto modo di usare i timer per specifiche app, basate appunto sul tempo di utilizzo.

Finora quindi abbiamo avuto a disposizione delle opzioni utili per monitorare il tempo speso sul telefono, accomunate però dalla necessità di consultazione manuale da parte nostra.

La nuova funzione di Benessere Digitale invece supera questo limite, proponendo degli avvisi automatici che ci mostreranno il tempo di utilizzo di ciascuna app.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova opzione è accessibile dalla schermata principale di Benessere Digitale. Una volta attivata, sarà possibile scegliere per quali app attivare i promemoria. Quindi, tutte le app che sono flaggate proporranno periodicamente gli avvisi sul tempo di utilizzo agli utenti.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti Android. La sua distribuzione avviene automaticamente via server, e pertanto dovreste già averla disponibile all'interno della vostra sezione Benessere Digitale.