La nuova AYANEO Air 1S: le novità

Freniamo però gli animi: la nuova AYANEO Air 1S è la medesima console lanciata ormai un anno fa, ma con un cambio di processore: nel dettaglio, al posto dell'AMD Ryzen 7 7840U, ci sarà il nuovo Ryzen 7 8840U. Per il resto, troveremo una scocca da 450 grammi, nel cui cuore vi è lo schermo OLED da 5,5'', lo stesso visto nella Pocket Air.

Difficile che il cambio di CPU porti a grandi cambiamenti sia a livello di efficienza energetica, sia per quanto riguarda la fluidità, date le similitudini prestazionali dei processori: sembra dunque che AYANEO voglia semplicemente rilanciarla in una veste rinfrescata, un po' come desidera fare ASUS con Rog Ally X. Questa tesi è anche rafforzata dal nuovo annuncio dell'edizione speciale Eiyuden Chronicle, nata dalla collaborazione con 505 Games. Pensate che l'edizione è talmente limitata che le unità in tutto il mondo sono soltano 30.