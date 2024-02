Ayaneo Flip DS e KB disponibili: le console Windows stile Nintendo DS

L'attivissima Ayaneo è attualmente alle prese con vari progetti, tra cui spicca senza dubbio il mini PC AM02, di cui presto potrete leggere la recensione sulle nostre pagine. L'azienda, tuttavia, è molto conosciuta per le console portatili: dopo la bellissima Ayaneo Slide (anche di questa ne saprete di più prossimamente sulle nostre pagine), adesso vi segnaliamo la disponibilità in pre-ordine delle Flip KB e Flip DS.

Parliamo di due nuove handheld caratterizzate da un curioso design a conchiglia. I due modelli in questione sono sostanzialmente lo stesso dispositivo, differenziandosi per la presenza di una tastiera completa RGB nella Ayaneo Flip KB (rendendola quasi un laptop super compatto, alla stregua della Slide), mentre il modello Flip DS presenta un secondo display multifunzione da 3,5'', perfetto per l'emulazione di giochi che lo supportano.