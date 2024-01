Ayaneo lancia Flip DS e KB: le ''console'' Windows che omaggiano Nintendo DS

Quando si pensa al mercato delle handheld, cioè dei dispositivi creati per videogiocare in mobilità, non si può non tenere in considerazione Ayaneo. Il brand cinese è attualmente tra i più attivi nel rilascio di nuovi dispositivi, dimostrando inoltre una certa intraprendenza nei propri prodotti.

Oggi infatti parliamo di due nuove handheld presentate dall'azienda, particolarmente interessanti per il loro design a conchiglia. I due modelli in questione sono fondamentalmente lo stesso dispositivo, differenziandosi per la presenza di una tastiera completa RGB nell'Ayaneo Flip KB (rendendolo quasi un laptop super compatto), mentre il modello Flip DS presenta un secondo display multifunzione da 3,5 pollici (perfetto per l'emulazione di giochi che lo supportano).