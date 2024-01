Ayaneo annuncia Next Lite: guanto di sfida a Steam Deck

Il dispositivo in questione cela la sua novità più importante ''sotto il cofano'': la Next Lite infatti sarà dotata di SteamOS , il sistema operativo che Valve fa girare sulle sue Steam Deck .

Gli ultimi mesi si sono rivelati sicuramente molto interessanti per tutti coloro che amano poter giocare ai propri videogiochi in mobilità . Il mondo handheld sta vivendo il suo momento di massima espansione, tra nuove aziende che decidono di entrare nel mercato e realtà già più affermate che cercano di accrescere la propria utenza. In questo caso parliamo di Ayaneo , azienda sicuramente già nota agli appassionati, che ha annunciato la sua prossima ''console portatile'': Ayaneo Next Lite .

Questa scelta non solo permette di differenziare la Ayaneo Next Lite dalle handheld Windows della concorrenza, come Lenovo Legion Go e ASUS ROG Ally, ma pone il dispositivo come una possibile alternativa alla stessa Steam Deck.

In favore della Next Lite potrebbe giocare un ruolo rilevante il probabile costo contenuto, considerando quanto affermato dal brand cinese secondo cui il dispositivo offrirà un ''eccezionale rapporto qualità-prezzo''.

Attualmente le informazioni sulle specifiche tecniche non sono molte, ma tramite l'annuncio fatto sul sito dell'azienda sappiamo che il dispositivo sarà dotato di:

Display da 7'' 800P ad alta luminosità

ad alta luminosità Batteria da 47 Wh

Joystick con sensore Hall

Sempre sul sito, possiamo dedurre che saranno disponibili ben tre diverse combinazioni di colori e che il dispositivo non sarà dotato di trackpad.