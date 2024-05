Altro che Game Boy: Ayaneo Pocket DMG sembra una vera bomba!

Stiamo parlando di Ayaneo Pocket DMG , una console portatile verticale che rende chiaramente omaggio all'iconica Game Boy . Basta vedere le immagini in galleria per rendersene subito conto.

Per gli appassionati del segmento gaming, Ayaneo non è di certo un marchio che ha bisogno di troppe presentazioni. Sono tanti i prodotti che abbiamo conosciuto e apprezzato negli ultimi tempi da parte dell'azienda cinese, e ora ne arriva uno nuovo che sicuramente sarete curiosi di conoscere .

Uscita e Prezzo

Insomma, la nuova Pocket DMG di Ayaneo sembra davvero promettente.

Si tratta della prima console portatile di questo genere a proporre lo Snapdragon G3x Gen 2 di Qualcomm come processore. Sarà interessante vedere come impatterà sull'esperienza di gioco la singolare scelta di integrare un joystick e un touchpad, soprattutto per coloro che sono mancini.

Al momento l'azienda non ha specificato dettagli in merito al lancio di questo nuovo prodotto. Sullo store ufficiale ancora non ne troviamo traccia, e pertanto non conosciamo nemmeno il prezzo di lancio. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.