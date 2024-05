Ayaneo Pocket Micro è la mini console che ci fa rivivere i fasti di Game Boy Micro

La console arriva in un telaio in lega di alluminio CNC. Lo schermo arriva con una risoluzione pari a 960 x 640 pixel , quattro volte superiore a quella dello schermo del Game Boy Advance.

Come potete vedere dalle immagini in basso, si tratta di una console portatile di dimensioni estremamente contenute, con orientamento orizzontale. Il display occupa gran parte della lunghezza verticale, con bordi abbastanza ristretti .

In termini di controlli , troviamo due joystick laterali, i pulsanti direzionali caratteristici di questa tipologia di console in alto a sinistra, mentre in alto a destra troviamo i quattro pulsanti azione.

Uscita e Prezzo

Come per gli altri prodotti appena lanciati, Ayaneo non ha ancora comunicato particolari dettagli sulla commercializzazione della nuova Pocket Micro. Al momento non troviamo il prodotto sullo store ufficiale dell'azienda.

Ci aspettiamo però che nel breve arriveranno nuovi dettagli sulla disponibilità e il prezzo di lancio. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.