AYANEO, il marchio specializzato in console portatili di cui ultimamente vi abbiamo parlato anche qui sulle pagine di SmartWorld, è particolarmente in fermento in queste ultime settimane. A breve vi parleremo nel dettaglio di altri prodotti del brand in recensioni dedicate (stay tuned!), ma nel frattempo, proprio in questi primi giorni di febbraio, è arrivato l'annuncio di un altro prodotto davvero speciale. Si chiama AYANEO Pocket S, ed è una nuova console portatile con Android che ha dei punti di forza alquanto notevoli! Prima di procedere con le caratteristiche, è giusto evidenziare che per il lancio di questa console, AYANEO ha collaborato niente meno che con Qualcomm. Pocket S sarà infatti il primo dispositivo al mondo a montare il nuovissimo SoC Snapdragon G3x Gen 2 pensato esclusivamente per le console portatili. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo processore Snapdragon vanta performance CPU maggiori del 30% e della GPU addirittura raddoppiate. Tra gli altri suoi punti di forza ci sono il supporto al Ray Tracing, Wi-Fi 7 (pensato per il cloud gaming) e consumi migliorati.

Detto questo, cosa aspettarsi dalla console in sé? Pocket S a primo acchito sembra avere delle forme piuttosto standard, con linee comunque eleganti e ricercate, senza troppi fronzoli gaming tranne forse i LED ad anello che circondano le due levette analogiche. Stavolta AYANEO ha anche optato per materiali premium, dotando la console di una cornice in alluminio CNC che la rende ancora più elegante e resistente. Lo spessore della console, nel punto più ampio, raggiunge 14 mm.

Due le versioni di display previste. L'edizione Premium della console sarà dotata di uno schermo 6" 1440p (QHD) IPS di cui snoccioliamo qui di seguito alcune caratteristiche rilevanti: 490 ppi, 400 nits di luminosità di picco, temperatura colore fino a 6500K, 100% copertura spazio sRGB. Il modello standard invece ha uno schermo in full HD.

Per quanto riguarda altre caratteristiche salienti, sotto il cofano troviamo fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria, switch fisico dedicato per passare fra le varie modalità di utilizzo (Performance, Balanced, Long Battery) e una soluzione di dissipazione del calore che combina l'uso di una ventola e di un piastra di dissipazione direttamente a contatto con il SoC.