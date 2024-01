Ayaneo presenta il nuovo AM02, un mini PC ispirato al NES

Dopo aver presentato il suo primo mini PC sul finire del 2023, Ayaneo, famosa produttrice di console portatili, ha deciso di presentare il suo secondo mini PC: il Retro Mini PC AM02.

Il mini PC è caratterizzato da un'estetica retro, che si ispira chiaramente al Nintendo NES, che abbiamo visto in Italia nel lontano 1987, ma che si propone come un PC versatile, perché può prestarsi tranquillamente a delle sessioni di gaming e retrogaming come può accompagnare durante il lavoro chi ha nostalgia del design del passato.

Ciò che sicuramente lo contraddistingue è la presenza di uno schermo touch da 4" sul lato superiore, che può mostrare l'orario e il meteo o controllare i valori interni del PC (come la temperatura della CPU e della GPU o la velocità della ventola o la RAM utilizzata, ecc.) oppure può mostrare delle animazioni personalizzate oppure può controllare il volume o spegnere lo schermo, servendosi di AYASpace 2.0.