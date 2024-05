Uno dei mini PC più belli di sempre si aggiorna con display multi angolo, AMD Ryzen serie 8000HS e non solo!

Vi ricordate di AYANEO Retro Mini PC AM01? Ve ne abbiamo parlato qualche mese fa in un'ampia recensione dedicata che trovate qui. Come suggerisce il nome, si tratta di un mini PC che, a differenza dei tanti modelli che si trovano in commercio, è stato curato anche a livello di estetica. Sotto il cofano integra un processore AMD Ryzen fino a serie 7 (5700U), fino a 32 GB di RAM DDR4 e fino a 2 TB di SSD con possibilità di ulteriore espansione. Esteticamente, è stato plasmato per omaggiare il Macintosh degli anni '80, con possibilità di personalizzazione tramite adesivi e badge magnetici. Le prestazioni non sono affatto malvagie, e i prezzi sono in linea con quelli di dispositivi dotati di hardware simile. Perché ve ne parliamo nuovamente? AYANAEO, visto il riscontro positivo da parte del pubblico, ha deciso di realizzare una versione aggiornata e più potente di questo modello, chiamandolo semplicemente AM01S. Canale Telegram Offerte

Ecco AYANEO Retro Mini PC AM01S

AM01S presenta una scocca molto simile al predecessore, sempre pensata per omaggiare i Macintosh degli anni '80. La sezione che simulava lo schermo del vecchio personal computer Apple stavolta viene però sostituita da uno schermo vero e proprio! Non è una novità per AYANEO: subito dopo AM01 era uscito AM02 ispirato alle linee del NES e dotato di un display esterno touch pensato per visualizzare informazioni di sistema o wallpaper dinamici. La differenza, non da poco, è che lo schermettino di AM01S è pieghevole, in modo da inclinarsi verso l'utilizzatore e facilitarne la visione. Anche su questo potreste visualizzare informazioni di sistema, come temperature, consumi e simili, o, alternativamente, orario e data o wallpaper.

Non contenta, AYANEO ha deciso di spingere un po' di più sul processore, dotando il nuovo mini PC degli AMD Ryzen serie 8000HS, a scelta fra un Ryzen 7 8845HS o un Ryzen 9 8945HS. Più potenza significa anche più watt: ci si spinge infatti a 65W, e a bordo c'è anche un nuovo sistema a doppia ventola per dissipare al meglio il calore dei Ryzen più recenti. Si aggiorna anche la dotazione di porte: adesso ci sono DisplayPort, HDMI, 2 USB-C 4, 2 USB-A e 2 Ethernet.

Quando arriva?

Al momento AYANEO non si è sbilanciata su prezzi e disponibilità. Probabile che il nuovo mini PC debutti un'altra volta tramite IndieGoGo, visto che la piattaforma permette non solo di finanziare i progetti, ma anche di continuare la vendita del prodotto anche al termine della campagna. Nel frattempo optare per acquistare l'AM01 direttamente sullo store di AYANEO.