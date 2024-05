Il Power Bank definitivo per il vero nerd esiste, l'ha fatto AYANEO

AYANEO continua a stupire. Dopo aver lanciato una miriade di prodotti dedicati al mondo della retro nostalgia, tutti parte della serie AYANEO Remake, oggi arriva l'accessorio definitivo per una ricarica da vero nerd: il bellissimo AYANEO Retro Power Bank . Il nome dice già tutto, o quasi, ma non mancano alcune sorprese niente male: vediamo di cos'è capace questo particolarissimo caricabatterie portatile dal design retro.

AYANEO Retro Power Bank

All'interno è montata una batteria a litio ad alta densità, con capacità di ben 12.000 mAh . Un valore molto alto per un oggetto così piccolo, che assicura almeno un paio di ricariche complete per la maggior parte degli smartphone in circolazione.

Uscita

Al momento non sappiamo ancora quando AYANEO Retro Power Bank sarà ufficialmente in vendita. Ovviamente, per la stessa ragione, non conosciamo neanche il prezzo di listino.

La tradizione dell'azienda vuole che i prodotti più innovativi vengano messi in commercio prima tramite Indiegogo e poi sullo store ufficiale.

In questo caso, pensiamo che ormai manchino poche settimane all'avvio della commercializzazione, quindi non dovrete aspettare troppo prima di poter averlo tra le vostre mani.

