Difficile resistere al primo Mini PC di Ayaneo dall'aspetto di un Macintosh

Ayaneo Retro Mini PC AM01 , questo il nome del PC, è appena stato lanciato ed è ora disponibile per il preordine su Indiegogo, l'azienda produttrice ci crede così tanto da definirlo un dispositivo innovativo che inaugurerà l'era dei Mini PC 2.0 . Andiamo a scoprirlo, oltre a ricordarvi che Ayaneo ha in serbo anche un altro mini PC, chiamato AM02, e che a differenza dell'AM01 richiama le linee del Nintendo NES .

Ayaneo vuole proprio farci tornare nel passato. Il produttore di console portatili , dopo aver lanciato l'ottima Pocket Air (avete visto la nostra recensione ?) e presentato la nostalgica Slide, non teme di spostare le lancette dell'orologio al 1986 con un mini PC che sembra nientemeno che un Macintosh Plus .

Caratteristiche tecniche

Come vedete dalle specifiche, il Retro Mini PC Ayaneo ha sì un aspetto retrò, ma anche un'anima moderna, con ampie possibilità di configurazione e una serie di caratteristiche che lo faranno amare da tutti.

In grado di soddisfare le esigenze di gioco da titoli AAA a tutti i giochi mainstream online, ma anche le necessità di tutti i giorni, e persino accontentare i creatori di contenuti per progetti non troppo impegnativi, il mini PC di Ayaneo si distingue infatti per alcune soluzioni originali.

Innanzi tutto, al posto di quello che era, nel Macintosh Plus, il logo Apple, potete inserire un elemento decorativo magnetico di vostra scelta, che Ayaneo vi permette di acquistare per personalizzare ulteriormente il computer.