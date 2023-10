Costruite la vostra la bacchetta magica Lego di Harry Potter, solo nei negozi e solo questo sabato

Siete fan del mondo fatato di Harry Potter e magari anche dei mattoncini LEGO (ecco come ottenere punti LEGO Insiders)? Non siamo parlando del solito set, ma di un'esperienza veramente entusiasmante che gli appassionati non possono lasciarsi sfuggire (avete dato un'occhiata alla nostra recensione del gioco Hogwarts Legacy?).

Questo sabato 7 ottobre preparate infatti cappello e mantella (la bacchetta lasciatela pure a casa) e recatevi in un negozio LEGO, dove potrete costruirvi da soli la vostra bacchetta magica in mattoncini e portarla a casa con voi!