Google Foto web ora fa anche il backup delle cartelle dei nostri PC: ecco come

Dunque, stavolta è la versione desktop di Google Foto che si aggiorna. Si tratta di una novità che rende Google Foto simile a Drive in termini di funzionalità di backup su piattaforma PC.

Google Foto è diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi utenti, con le sue molteplici integrazioni con gli altri servizi Google. Lo strumento di Google continua a evolversi, e nelle ultime ore ha ricevuto un'interessante funzionalità per il backup delle cartelle presenti sul PC .

Come fare il backup delle cartelle dal sito di Google Foto

La novità appena introdotta da Google consiste nella possibilità di impostare il backup automatico delle foto e video che si trovano in specifiche cartelle presenti sul PC . Si tratta di una funzionalità interessante per coloro che sono abituati a salvare le proprie immagini e video sul PC, e che intendono metterle al sicuro sul cloud in maniera automatica , senza la necessità di ricordarsi di fare il backup manualmente.

Come potete vedere dalle immagini in galleria, la nuova funzionalità è presente all'interno del menù associato all'opzione Carica. Si tratta dell'opzione presente nella barra in alto a destra dell'interfaccia di Foto su web. L'opzione si chiama Esegui il backup delle cartelle. Inferiormente troviamo un'ulteriore descrizione che conferma l'automatizzazione del processo di backup.

Dopo aver selezionato questa nuova opzione si aprirà l'interfaccia per scegliere la cartella sul PC per la quale inizializzare il backup automatico sul cloud di Foto.

Dopo aver scelto la cartella, o le cartelle, sottoposte a backup automatico su Google Foto, tutti i contenuti presenti in tali cartelle verranno caricati automaticamente su Google Foto. Si tratta quindi di una sincronizzazione automatica, esattamente come avviene per coloro che usano il client di Google Drive su PC.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica su larga scala. L'abbiamo già vista disponibile accedendo al sito di Google Foto, tramite Google Chrome, dal nostro PC Windows.