Samsung lancia il backup gratis per tutti i Galaxy, con un bel compromesso

Samsung ha appena annunciato di aver avviato la distribuzione della funzionalità di backup gratuito per tutti coloro che hanno uno smartphone Galaxy. Si tratta di una funzione di backup che non prevede limiti allo storage a disposizione, anche se ogni file caricato può avere una dimensione massima di 100 GB .

Samsung è sempre in prima linea quando si parla di supporto software per i suoi dispositivi, soprattutto nell'ambito dei dispositivi Android . E ha appena lanciato una grossa novità .

Non iniziate a gioire. Si tratta di un backup temporaneo. La novità di Samsung infatti prevede la possibilità di effettuare il backup illimitato gratuitamente per un massimo di 30 giorni. Allo scadere di questo tempo non si potranno più tenere i dati in cloud, altrimenti verranno persi. Chiaramente, arriveranno degli avvisi per notificare l'avvicinarsi della scadenza e procedere con il ripristino.