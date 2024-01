La pacchia è finita: i backup WhatsApp occupano spazio su Drive, andate a vedere

WhatsApp (ecco la guida per installare WhatsApp ) è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo , e da quasi sempre offre la possibilità di effettuare il backup delle proprie chat (ecco come fare un backup WhatsApp ). E da diversi anni è possibile salvare il proprio backup su Google Drive.

Lo sapevamo da qualche tempo, eppure fa male vederlo concretizzato : i backup WhatsApp su Android occupano spazio sul vostro Drive. Nelle ultime ore sembra essere stato avviato il rollout della novità, con una conseguente spesa in termini di spazio cloud per tutti gli utenti.

Questo è definitivamente cambiato : come vedete dallo screenshot in basso, ora l'app Google One mostra come il backup WhatsApp pesi sulla quota totale utilizzata. Per sapere quanto occupa, vi basterà aprire l'app Google One e successivamente aprire la sezione Altro.

Il backup sul cloud di tutte le chat WhatsApp è sicuramente qualcosa di molto comodo . Questo perché permette agli utenti di avere sempre a portata di mano e al sicuro il backup di tutte le chat, anche nel caso in cui il telefono dovesse rompersi o perdersi. E finora lo spazio cloud usato per il backup di WhatsApp non è era stato " addebitato " agli utenti.

Come potete vedere dall'immagine, per quanto riguarda il nostro profilo WhatsApp la quota occupata dal backup ammonta a ben 21 GB. Una quota sicuramente non indifferente, soprattutto per coloro che non sono abbonati alle quote di Google One a pagamento. L'alternativa ad abbonarsi è rimuovere l'opzione di salvataggio del backup su Drive.

La novità sarebbe in fase di distribuzione gradualmente. La pagina di supporto ufficiale di WhatsApp indica che dovrebbe apparire un banner nelle impostazioni dell'app che avverte della novità almeno 30 giorni prima dalla sua entrata in vigore. In realtà noi non abbiamo visto tale banner, anche se la quota relativa al backup WhatsApp già pesa sullo spazio cloud a disposizione su Drive.

Sembra che la novità stia arrivando prima per coloro che hanno WhatsApp Beta, ma inevitabilmente arriverà anche per coloro che hanno la stabile, è solo questione di tempo.