Dovete vedere il video del nuovo maggiordomo di Samsung: impossibile non volerne uno!

Ovviamente è presente l'integrazione con gli altri dispositivi connessi di casa: Ballie può accendere le luci e controllare altre funzioni (senz'altro tramite SmartThings), oltre a proiettare immagini sul pavimento o la parete, complete anche di audio (che può anche essere riprodotto in assolo).

Pensate che Ballie è il primo proiettore al mondo che rileva automaticamente la posizione e l'inclinazione del volto dell'utente e si adatta di conseguenza, proiettando ad esempio sulla parete di fronte una video chiamata, o sul soffitto una sessione di allenamento in posizione supina.

Alla fine del video si intravede anche un mini-Ballie, ma di lui non abbiamo alcuna notizia. Per dirla tutta, non sappiamo granché nemmeno di Ballie, che è stato solo mostrato in video, ma non ci risulta fisicamente presente al CES di Las Vegas, e Samsung si è ben guardata dal condividere ulteriori informazioni. In realtà non siamo nemmeno del tutto sicuri di avere bisogno di un simile maggiordomo, ma vederlo girare per casa seguendoci come un cagnolino sarebbe sicuramente divertente, almeno per un po'.