Solo Biden può salvare Apple Watch: ban degli ultimissimi modelli in USA

Apple ha appena comunicato una notizia traumatica per i suoi utenti statunitensi: dopo il 21 dicembre, non sarà più possibile comprare Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2 negli USA.

Questi modelli potranno ancora essere venduti da negozi terzi finché disponibili, ma dal 25 dicembre Apple non potrà più fornire i due modelli di Apple Watch ai rivenditori: terminate le scorte, quindi, negli Stati Uniti non verranno più venduti gli ultimissimi modelli di Apple Watch.

Per questo motivo, Apple ha già messo le mani avanti annunciando che dal 21 dicembre Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 non saranno più in vendita sul sito ufficiale dell'azienda.

Vale la pena precisare che le unità già vendute continueranno a funzionare normalmente, non ci sarà alcun blocco software o altro che impedirà il funzionamento del sensore SpO2, ma non sarà più possibile acquistare Apple Watch dotati di questo sensore.

Secondo quanto riferito da 9To5Mac che ha seguito da vicino il caso, Masimo (azienda multinazionale specializzata in tecnologia medica) ha accusato Apple di aver infranto 5 brevetti; la ITC ha confermato la violazione di 2 dei brevetti indicati da Masimo, che riguardano entrambi il pulsossimetro incluso in Apple Watch.

Al momento non si sa cosa succederà: come accennato, Biden avrebbe fino al 25 dicembre per mettere un veto sulla decisione dell'ITC, ma non sembra intenzionato a farlo.

Superato il giorno di Natale, entrerà in vigore il divieto di vendita per Apple. L'azienda avrebbe intenzione di appellarsi alla Court of Appeals for the Federal Circuit ma dovrà comunque interrompere la vendita dei due modelli coinvolti, che potrebbe riprendere solo dopo un'eventuale senteza favorevole di questa corte d'appello.

I due brevetti che Apple è accusata di aver infranto scadranno solo ad agosto 2028: salvo cambiamenti, quindi, Apple dovrà cambiare la tecnologia utilizzata per misurare l'ossigeno sui propri Apple Watch, o (più probabile) trovare un accordo con Masimo che gli consentirà di riprendere a vendere i suoi smartwatch migliori.