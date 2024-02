C'è stato un po' di fermento ultimamente in casa HDM, quella che un tempo veniva appunto chiamata "la casa dei telefoni Nokia". Ebbene, adesso HDM sta per "Human Mobile Devices". Lo ha annunciato l'azienda stessa, ma questo non significa che smetterà di produrre telefoni col marchio Nokia, solo che al loro fianco ce ne saranno anche di altri; di originali. Così originali che uno di questi sarà il telefono di Barbie.