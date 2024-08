Il telefono più atteso dell'anno è ufficiale: ecco come avere subito il flip phone di Barbie

Altro che OnePlus 12R Genshin Impact o Realme Coca Cola, HMD fa sul serio con i suoi telefoni marchiati, e dopo l'esclusivo Boring phone targato Heineken, il marchio proprietario del brand Nokia ha appena presentato il suo telefono Barbie!

Annunciato in anteprima al MWC di febbraio, il Barbie Phone riprende il concetto del Boring phone, ovvero un dispositivo non smart (feature phone) in formato a conchiglia che punta tutto sull'esclusività. Non sarà tra i migliori smartphone in assoluto, ma sicuramente si farà notare!