Nemmeno Barbie è immune al phishing

Negli ultimi mesi si è parlato molto dei due film in arrivo al cinema quest'estate: Barbie e Oppenheimer . Nell'attesa il web è stato invaso da una quantità incalcolabile di contenuti tra pubblicità e meme, contribuendo ad ampliare il fenomeno di massa intorno l'uscita delle due pellicole. Quando un determinato evento si ritrova a generare così tanto interesse può capitare, purtroppo, di essere sfruttato da parte di malintenzionati per escogitare delle truffe .

Così facendo l'utente inviava inconsapevolmente denaro e dati personali ai truffatori, credendo di effettuare un acquisto. Oltre al danno economico questo genere di truffa comporta dei seri rischi di privacy in quanto i dati personali rubati potrebbero essere messi in vendita sul Dark Web Market .

Il phishing è una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet con lo scopo di ottenere informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso degli utenti con l'inganno. Infatti, come possiamo vedere negli screenshot precedenti, gli utenti venivano attirati da questa pagina tramite ''offerte speciali'' su bambole classiche o prodotti inerenti al film in uscita per poi venire reindirizzati a un modulo di acquisto da compilare con nome, indirizzo, numero di telefono e informazioni bancarie.

Come anticipato all'inizio, non è stato preso di mira solo il film di Barbie ma anche quello di Oppenheimer. In questo caso, come mostrato nello screenshot precedente, la truffa consisteva nel far credere di ''fornire lo streaming gratuito'' del film alle persone ma anche in questo caso lo scopo era l'ottenere i dati dell'utente. I truffatori, per effettuare la registrazione, richiedevano una quota nominale di un dollaro o di un euro facendo inserire all'utente la propria carta bancaria, consentendo così addebiti non autorizzati e difficili da annullare.

Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, ha dichiarato: "Le anteprime e gli eventi più interessanti portano con sé una grande aspettativa, ma nonostante l'eccitazione, è fondamentale essere attenti e attenersi alle regole di base della sicurezza online. Sebbene l'esperienza sia entusiasmante, non dobbiamo dimenticare i rischi. Restando vigili e mettendo in pratica le abitudini online sicure, possiamo apprezzare pienamente l'esperienza di Barbie e di Oppenheimer, continuando però a evitare le minacce informatiche che sono in agguato nel mondo digitale".