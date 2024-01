Bard è in arrivo su Android: ecco un assaggio

Sembra ormai tutto pronto per il grande debutto di Google Bard su Android. Il popolare chatbot basato sull'intelligenza artificiale che abbiamo visto all'opera sul web (ecco come usare Google Bard in Italia) è pronto a sbarcare sui nostri smartphone con Google Assistant.

Nelle ultime ore sono emersi online importanti dettagli che riguardano il debutto di Assistant con Bard, la nuova versione dell'assistente intelligente di Google che integrerà le enormi potenzialità di Bard, in modo da portarle in maniera ottimizzata sulla piattaforma Android.

Le immagini che vedete in basso mostrano la schermata di benvenuto che Google ha preparato per presentare Assistant con Bard su Android. Questa schermata verrà mostrata all'interno dell'app Consigli per Pixel, a riprova che almeno inizialmente si tratterà di una novità che riguarderà solo i Pixel di Google.