Bard sta arrivando su Assistant: come sarà l'assistente smart che diventa intelligente

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e ora grazie a Dylan Roussel , esperto di Android, riusciamo anche a dare un'occhiata a come sarà Assistant con Bard integrato. La prima immagine che trovate qui sotto mostra l'inizializzazione di Bard in Assistant, con la concessione dei permessi di rito.

Bard è ormai disponibile su quasi tutte le piattaforme, e tutti possono provare con mano le potenzialità dell'intelligenza artificiale che sta sviluppando Google. BigG ha grandi piani per Bard, tra i quali è presente anche la sua piena integrazione con Google Assistant .

Sarò anche possibile aprire Assistant con Bard durante l'esecuzione di una specifica app . In questo caso sarà possibile aggiungere lo screenshot dell'app per dare maggiore contesto alle richieste fatte a Bard.

Non mancherà la possibilità di accedere alla cronologia delle conversazioni avute con Bard, grazie alla possibilità di sincronizzazione di cui gode il chatbot AI di Google. Anche su Assistant sarà possibile accedere alle Estensioni di Bard, come mostrato dall'immagine in basso.