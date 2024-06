La barra di Gmail diventa più essenziale, e forse è un bene

Gmail è il servizio che milioni di persone usano per le email in tutto il mondo, il quale negli ultimi anni ha visto dei rinnovamenti costanti (vi ricordiamo anche come usare la modalità riservata di Gmail ). Proprio in tema di rinnovamenti, parliamo della nuova barra degli strumenti per le email.

Gmail presenta una barra degli strumenti per le email rinnovata, o meglio, semplificata. Vediamo infatti che la nuova barra offre meno opzioni rispetto alla versione precedente: troviamo infatti le opzioni Archivia, Segnala spam, Elimina, Segna come non letto e Sposta in.

In precedenza, tale barra includeva anche le opzioni per gestire le etichette, aggiungere un attività con Tasks, posticipare la sua notifica. Queste opzioni ora non si trovano più nella barra, ma all'interno del menù contestuale che appare quando si clicca sui tre puntini in verticale integrati alla destra della barra.

L'avrete capito dalle immagini, ma a scanso di equivoci chiariamo che la barra di cui parliamo è quella che appare quando si apre una specifica email in Gmail. Ipotizziamo che Google abbia introdotto questa semplificazione in virtù delle statistiche di utilizzo dei vari pulsanti presenti nella barra, le quali probabilmente avranno penalizzato quelli rimossi.

In ogni caso, anche dopo aver ricevuto la nuova barra semplificata sarà possibile tornare alla sua versione precedente, ovvero alla barra estesa. Per farlo, sarà sufficiente accedere al menù contestuale e selezionare l'ultima opzione per tornare alla versione estesa della barra degli strumenti di Gmail.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica via server per tutti coloro che hanno un account Google. Entro i prossimi giorni dovrebbe concludersi il rollout.