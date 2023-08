Su iOS, la barra degli indirizzi di Chrome è più comoda. Ma a due condizioni

Alcune scelte risultano indubbiamente più comode e facilitano la vita, almeno ai più, ma poi per alcuni motivi, stilistici o progettuali, non vengono implementate (sapete come impostare Chrome come predefinito?).

Una di queste è, nei telefoni, la barra degli indirizzi del browser in basso, che in Chrome si chiama Omnibox e che Google si ostina a lasciare in alto, sempre più lontano dalle dita man mano che i telefoni si allungano.

Ma su iOS, forse sotto la spinta di Safari, le cose starebbero per cambiare. Come infatti scovato da Steve Moser su The Tape Drive, la GrandeG sta sperimentando sul popolare browser la possibilità di scegliere se spostare la Omnibox in basso come il concorrente della mela, ma per poterne usufruire ci sono due presupposti.

Il primo è di installare la beta di Chrome, che su iOS non avviene come sul Play Store semplicemente toccando una voce nella pagina dell'app ma richiede prima l'installazione dell'app TestFlight e successivamente l'adesione al programma beta di Chrome.

Potete fare tutto da qui. Aprite la pagina indicata, installate TestFlight toccando il link, accettate i termini, tornate alla pagina, toccate Inizia il Test sotto Chrome e poi toccate Installa. Infine, toccate Apri, Avanti e poi Inizia il test.

In secondo luogo, dopo aver installato e avviato la beta di Chrome (ora avrà un'icona blu), dovete attivare un flag apposito. Toccate la barra degli indirizzi e digitate il seguente indirizzo

chrome://flags

Poi nel campo di ricerca in alto inserite la seguente stringa

bottom-omnibox-steady-state

Vedrete il flag relativo, toccate il menu a tendina e spostatelo su Enabled (potete anche arrivarci direttamente digitando chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state nella barra degli indirizzi). Riavviate Chrome, scorrendo il dito verso l'alto e poi scorrendo la scheda di Chrome verso l'alto per farla sparire e poi toccate l'icona dell'app per riaprirla.