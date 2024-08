Google Tasks decide di fare a meno della barra inferiore

Google Tasks si aggiorna, e scombina nuovamente le carte in tavola. Se infatti solo settimane fa Google aveva condiviso le nuove direttive per le app Android, indicando come la barra inferiore dovesse essere bassa, l'app per tenere sotto controllo le proprie attività la elimina del tutto. Ricordiamo che l'ultimo anno e mezzo è stato piuttosto movimentato per Google Tasks, che prima ha ricevuto il Material You e poi è stata integrata in Calendar, con l'obbiettivo di diventare il centro della vita digitale degli utenti Google. L'ultimo aggiornamento della versione per Android ne modifica l'aspetto, eliminando contenuti evidentemente poco utilizzati (prima di vederlo, date un'occhiata alle nostre guide su come funzionano Calendar e Traduttore).

Come cambia l'aspetto di Google Tasks

Versione precedente di Google Tasks

Chi avrà utilizzato Google Tasks, saprà che l'app presenta una barra inferiore (immagine sopra), retaggio del design Material 2 e modernizzata in stile Materia You. Questo componente "mostra la navigazione e le azioni chiave", come dichiara Google, con tre pulsanti per selezionare le schede degli elenchi, cambiare l'ordinamento delle attività di una scheda e accedere al pulsante Altro, per eliminare un elenco o le attività completate al suo interno. A destra, troviamo un pulsante flottante in stile FAB, che consente di creare nuove attività. Ora però, con l'ultimo aggiornamento, la barra inferiore è sparita (immagine qui sotto), e in basso a destra si trova solo il pulsante per creare nuove attività. Intanto, le icone per modificare l'ordinamento e Altro sono state spostate in alto a destra, all'interno dell'evento selezionato. Non solo, ma Google ha anche messo mano all'aspetto. Se infatti in precedenza le attività non risaltavano sullo sfondo, ora sia quelle da completare che quelle completate sono state inserite in due schede con un colore più chiaro (in caso si usi il tema chiaro) o più scuro (per chi usa il tema scuro dell'app).

Nuova versione di Google Tasks

Come ottenere la novità

La nuova interfaccia è apparsa nella versione 2024.08.05.x dell'app per Android, ma dovrebbe essere disponibile tramite aggiornamento lato server. Nel caso non la vediate, potete provare a forzare l'arresto dell'app andando nelle Impostazioni di sistema, toccando App e Mostra tutte le app, per poi selezionare Google Tasks. Qui toccate Forza interruzione, poi riaprite l'app. Noi anche facendo così non siamo riusciti a vedere la novità, quindi è possibile che per alcuni utenti ci sarà da aspettare. Nulla ancora cambia invece per la versione dell'app per iOS.

