Ora possiamo impostare il Colore Dinamico nella barra di ricerca Google, ma c'è un prezzo da pagare

La GrandeG sta mettendo mano a questa caratteristica, e nell'ultima beta della sua app omonima arriva finalmente l'opzione per impostare il Colore Dinamico , ma a un costo.

Tra le opzioni per personalizzare il tuo dispositivo Android c'è la possibilità di aggiungere alla schermata iniziale la barra di ricerca Google , uno dei capisaldi dei telefoni del robottino verde.

Come impostare il Colore Dinamico nella barra di ricerca Google

A questo punto si aprirà una schermata che consente di scegliere tra quattro temi preimpostati, in modo non dissimile da quanto visto qualche giorno fa per l'icona Google su iOS : System (quello di sistema), Light (chiaro), Dark (scuro) e Device.

Adesso per personalizzarlo apri l'app Google e tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra, poi tocca Impostazioni e seleziona Personalizza il widget di ricerca .

Per prima cosa, assicurati di avere la barra di ricerca della GrandeG nella Home, operazione che puoi compiere toccando e tenendo premuto un punto vuoto nella schermata iniziale e selezionando Aggiungi Widget , per poi selezionare il widget barra di ricerca tra i sei proposti dall'app Google.

Nell'ultima beta dell'app Google (noi stiamo vedendo la novità nella versione 15.29.24.29), è apparsa una novità: una nuova opzione per personalizzare la barra di ricerca nella Home.

Quest'ultima opzione è la novità tanto attesa, in quanto si tratta del Colore Dinamico aggiunto con il Material You, e che in precedenza era accessibile solo sulla barra di ricerca nella parte inferiore del Pixel Launcher quando abilitavi le icone a tema.

In basso trovi l'unica altra opzione di personalizzazione, un cursore Trasparenza che consente di rendere lo sfondo più o meno visibile. Una volta impostate le proprie scelte, tocca Salva in alto a destra, o Annulla per annullare.

Quella appena apportata è un mezzo passo avanti rispetto a prima, in quanto si sono persi per strada diversi controlli che consentivano di personalizzare in modo più granulare l'aspetto della barra.

In precedenza, infatti, si poteva scegliere di modificare diversi aspetti:

Logo del bar: "Google" o "G" multicolore a sinistra

del bar: "Google" o "G" multicolore a sinistra Forma della barra: Rettangolo con angoli acuti, Rettangolo con angoli arrotondati o pillola

della barra: Rettangolo con angoli acuti, Rettangolo con angoli arrotondati o pillola Colore della barra: sfondo scuro con icone a quattro colori, chiaro con grigio, nero con bianco o personalizzato con regolazioni di tonalità e saturazione

della barra: sfondo scuro con icone a quattro colori, chiaro con grigio, nero con bianco o personalizzato con regolazioni di tonalità e saturazione Ombreggiatura della barra: cursore che consentiva di impostare un'opzione da Trasparente a Solido

Per chi volesse provare le nuove funzioni, ricordiamo che può partecipare al programma beta cercando l'app Google nel Play Store e toccando il risultato, poi scorrendo verso il basso e toccando la voce Partecipa sotto Partecipa al programma beta.

Dopo qualche secondo, ti verrà notificato l'aggiornamento e potrai testare le ultime novità.