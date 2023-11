Date ai vostri MacBook Pro un tocco di eleganza con i nuovi sfondi in "nero siderale"

Dieci giorni fa Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, caratterizzati dal nuovo chip M3 e, per le versioni con M3 Pro e M3 Max, la nuova elegantissima colorazione nero siderale (sapete come sbloccare un Mac bloccato?).

L'occasione perfetta per Basic Apple Guy di aggiornare i suoi fantastici sfondi schematici in una colorazione Nero siderale (Space Black), appunto (a proposito, date un'occhiata al nostro articolo su come personalizzare un Mac).

Come le versioni rilasciate a febbraio per i portatili con chip M2 (ridisegnati dopo i precedenti con M1), gli sfondi presentano oltre 3.700 pezzi progettati su misura. Basic Apple Guy al momento non ha aggiornato i componenti per rispecchiare le eventuali novità apportate ai nuovi portatili (oltre al chip M3), ma semplicemente dato una colorazione nera per riflettere il nuovo telaio.

Ma non preoccupatevi, il designer sta pensando anche se aggiornare i componenti, non appena entrerà in possesso delle immagini di iFixit o di chi smonterà i MacBook, ma pubblicherà la sua intenzione sul suo blog più avanti.

Per il momento, gli sfondi contengono 3732 pezzi per il MacBook da 14 pollici e 3706 pezzi per quello da 16 pollici, e potete scaricarli sul sito di Basic Apple Guy. Vi basta scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare sul link che indica le dimensioni di schermo del vostro computer.

E se apprezzate il suo lavoro, non dimenticate di ringraziare Basic Apple Guy offrendogli un caffé a questo indirizzo.

Qui invece potete trovare altri fantastici sfondi del designer: