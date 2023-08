Basic Apple Guy firma il bellissimo sfondo "Flow" per iPhone, iPad e Mac

Il talentuoso designer Basic Apple Guy ha realizzato un altro suggestivo sfondo dedicato ad iPhone, iPad e Mac. Il nuovo lavoro dell'artista si intitola "Flow" ed è caratterizzato da una fusione di linee fluide e colori vivaci. Su come sia nato questo inedito progetto artistico, il designer è stato piuttosto chiaro: "Quando è arrivato il momento di scrivere il mio recente post sulla gestione dei cavi del mio ufficio , volevo uno sfondo che fungesse da immagine del desktop per i miei scatti. Con alcuni degli sfondi che sto ancora preparando, mi sono rivolto, ancora una volta, a Midjourney per generare un'immagine vibrante da utilizzare come sfondo".

Il percorso fatto per arrivare alla realizzazione di "Flow", però, non è stato affatto privo di ostacoli: "L'immagine esportata da Midjourney avea una risoluzione di solo 1024×1024. Per renderla adatta ad uno schermo più grande ho usato Pixelmator Pro. La Super Resolution di Pixelmator, infatti, è stata utilizzata per l'upscaling dell'immagine. Successivamente, la trama e la chiarezza dell'immagine sono state ridotte per aiutare a produrre un'immagine che apparisse il più uniforme possibile. Infine, è stata reintrodotta una grana sottile e sono state apportate alcune modifiche finali per rifinire il tutto".