La batteria di iPhone 16: un tallone di Achille di iPhone 15 potrebbe essere risolto

Stando a quanto trapelano dal leaker identificato da Majin Bu su X, Apple avrebbe lavorato intensamente per risolvere un aspetto della batteria dei suoi iPhone, il quale è stato fonte di lamentele da alcuni dei possessori di iPhone 15.

Soprattutto immediatamente a valle del lancio sul mercato di iPhone 15, diverse segnalazioni emersero sul surriscaldamento di iPhone 15. Un problema successivamente riconosciuto da Apple, e ridotto via software tramite aggiornamenti software.

Apple dovrebbe riuscire a contenere il surriscaldamento realizzando la batteria come vedete nelle foto in basso. La casa di Cupertino infatti dovrebbe realizzare la batteria all'interno di un involucro metallico. Questa sarebbe un'importante novità rispetto al passato. Di norma infatti, le batterie degli smartphone viene inserita all'interno di un layer molto sottile, non metallico.

Con questa implementazione, Apple dovrebbe favorire la conduzione del calore dall'interno verso l'esterno. Questo favorirebbe quindi la migliore gestione e limitazione del surriscaldamento.

Dalle immagini si vede anche che la batteria di iPhone 16 avrebbe una capacità di 3.597 mAh, leggermente più alta di quella che troviamo su iPhone 15, pari a 3.367 mAh. Ci sarà da capire se l'involucro metallico si farà sentire in termini di aumento del peso.