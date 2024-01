Ecco una batteria al litio che si carica in pochi minuti e che dura oltre 6mila cicli!

Importante novità dal mondo della ricerca. In particolare, è stato scoperto che le batterie al litio metallico sarebbero in grado di offrire una densità energetica migliore ed un peso inferiore rispetto alla tecnologia agli ioni di litio grazie alla sostituzione della grafite più pesante con il litio metallico come anodo.

Procedendo con ordine, i ricercatori di Harvard John A. Paulson SEAS hanno sviluppato una nuova batteria al litio metallico che resiste ad almeno 6.000 cicli di ricarica e che soprattutto può essere ricaricata in pochi minuti. Questa ricerca, tra l'altro, offre anche una nuova comprensione della reazione di interfaccia tra litio e materiali all'anodo in questo tipo di batterie.

"Le batterie all'anodo in metallo di litio sono considerate il Santo Graal delle batterie perché hanno dieci volte la capacità degli anodi di grafite commerciali e potrebbero aumentare drasticamente la distanza di guida dei veicoli elettrici - ha dichiarato Xin Li, professore associato di scienza dei materiali presso SEAS - La nostra ricerca è un passo importante verso batterie allo stato solido più pratiche per applicazioni industriali e commerciali".