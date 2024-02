Sorpresa, le batterie degli iPhone 15 durano di più

Le batterie degli smartphone sono da sempre fonte di preoccupazione, non solo per l'autonomia, ma anche per la loro vita, in quanto dopo qualche tempo perdono la capacità massima di carica (a proposito, se state cercando un modo per risparmiare batteria su iPhone, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento).

Per questo motivo Apple dichiara nei suoi documenti di supporto che le batterie dei suoi dispositivi mantengono l'80% della capacità per un certo numero di cicli di carica, e proprio ieri ha aumentato questo valore (o meglio raddoppiato) per la serie iPhone 15.

Un ciclo di carica viene completato quando si utilizza tutta la carica della batteria, ma non è necessario che si verifichi un ciclo nel corso di una singola carica. Ad esempio, se ricaricate completamente il vostro iPhone dopo aver utilizzato solo il 50% della batteria e fate lo stesso il giorno successivo, questo viene contato come un ciclo anziché due.

Dato il modo in cui vengono registrati i cicli, quindi, potrebbero essere necessari diversi giorni per completare un ciclo.

Apple testa i suoi dispositivi per un certo numero di cicli di carica e nella pagina del supporto i telefoni delle serie da iPhone 11 a iPhone 15 venivano indicati come in grado di "mantenere l'80% della loro capacità originale a 500 cicli di carica completi in condizioni ideali".

Ieri però c'è stato un aggiornamento. Apple ha infatti dichiarato a MacRumors di aver ritestato le batterie in tutti i modelli di iPhone 15 e ha stabilito che sono in grado di soddisfare un numero di cicli di carica più elevato.

Se infatti oggi andate nella pagina di supporto, troverete che le batterie di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono progettate per "mantenere l'80% della loro capacità originale a 1.000 cicli di carica completi in condizioni ideali", il doppio rispetto agli altri modelli di iPhone.

Apple non ha fornito alcun dettaglio esatto sul processo, ma ha dichiarato di aver continuamente apportato miglioramenti ai componenti della batteria dell'iPhone e al suo sistema di gestione dell'alimentazione.