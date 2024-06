Addio ansia da ricarica: OnePlus annuncerà a breve una nuova tecnologia che promette di essere una "svolta"

Intelligenza artificiale , schermi più luminosi e chip da laptop, ma l'autonomia? Se infatti il progresso dal punto di vista di caratteristiche e funzionalità dei telefoni è stato vertiginoso, a parte l'introduzione di tecnologie per aumentare la velocità di ricarica le batterie non hanno visto un'evoluzione altrettanto significativa (sapete come funziona la ricarica rapida ?).

Cosa si sa della tecnologia Glacier Battery

Non sono stati condivisi molti dettagli, ma sembra che Glacier Battery consenta la creazione di batterie più piccole e più dense dal punto di vista energetico rispetto a quelle attualmente disponibili. OnePlus afferma che "allevierà le frustrazioni degli utenti comuni come la ricarica frequente, l'ansia da bassa batteria e la necessità di power bank".

Stando a quanto dichiarato, la nuova batteria è stata sviluppata in collaborazione con CATL, il più grande produttore di batterie al mondo, e migliorerà significativamente durata e prestazioni , potenzialmente inaugurando una nuova era di "super autonomia" per i dispositivi mobili.

Su quali telefoni arriverà la nuova batteria

Su Weibo OnePlus ha anticipato che la nuova batteria è stata progettata appositamente per i telefoni cellulari della serie Ace, e infatti il noto leaker Digital Chat Station ha confermato che il primo dispositivo a esserne dotato sarà il nuovo OnePlus Ace3 Pro.

Stando a quanto riportato, il dispositivo sarà dotato di una batteria da ben 6.100 mAh in grado di raggiungere una carica completa in meno di 30 minuti grazie a una ricarica da 100 W.

Grazie alla nuova tecnologia Glacier Battery, Ace 3 Pro non sarà più ingombrante nonostante l'aumento delle dimensioni della batteria, e infatti avrà uno spessore di poco meno di 9 mm.

Purtroppo non si prevede che Ace3 Pro venga lanciato a livello globale, ma Digital Chat Station prevede che la tecnologia verrà introdotta in molti modelli OnePlus in arrivo, in quanto offre la miglior combinazione di capacità e ricarica rapida.