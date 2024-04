La stessa batteria removibile per tutti i dispositivi Apple? Un sogno, ma manca qualcosa

Apple ha appena registrato un brevetto per sostituire e scambiare la batteria tra diversi dispositivi, ma non prende in esame quelli che ne hanno più bisogno: gli AirPods

C'era un periodo in cui i telefoni avevano la batteria removibile (ci sono ancora!), e persino i MacBook adottavano una soluzione modulare che consentiva di sostituire l'alimentatore quando era esaurito (sapete come vedere i cicli batteria dei MacBook?). Ora è tutto diverso: bisogna passare per complicate procedure di smontaggio, ma Apple sta quantomeno pensando a un ritorno al passato. Un nuovo brevetto depositato dalla casa della mela illustra l'idea di un futuro con batterie non solo removibili, ma anche intercambiabili tra iPhone e mouse o tastiere (e iMac, ma su questo torneremo più avanti). Andiamo a scoprire cosa significa e perché gli AirPods sarebbero invece i dispositivi che ne avrebbero maggiormente bisogno.

Il brevetto: batterie removibili e intercambiabili per tutti i prodotti Apple?

Chi avrà comperato un MacBook fino al 2009 ricorderà la batteria sostitutibile. Purtroppo, successivamente Apple ha cambiato idea, e non è stato più possibile cambiare la batteria con la stessa facilità, mentre per l'iPhone, lanciato nel 2007, il problema non si è mai posto.

Cosa dice il brevetto Ora, con un brevetto scoperto da Apple Insider, sembra che la casa della mela stia esplorando il concetto, ampliandolo a un'idea di batteria che si può adattare per tutti i suoi dispositivi. Come si può vedere dalla domanda di brevetto, intitolata "Sistema di ricarica della batteria e dispositivi mobili e accessori", possiamo vedere come Apple stia esplorando l'idea di dotare i suoi dispositivi, che siano un telefono, un monitor, una tastiera wireless e un mouse wireless, di slot standardizzati che consentano l'inserimento dello stesso pacco batteria. Che in questo modo risulterebbe intercambiabile.

Per quanto riguarda il pacco in sé, non è niente di particolare, con l'aspetto di un parallelepipedo dotato di guscio esterno, due sensori e terminali positivi e negativi. L'idea sarebbe quella di creare uno standard per la batteria al posto della porta USB-C, con diverse dimensioni della batteria che potrebbero essere standardizzate per diversi casi d'uso.

È curioso che nel brevetto sia disegnato un iMac e non un MacBook, ma è difficile stabilire il significato di questa scelta. Forse i MacBook non sarebbero inseriti tra i casi d'uso perché necessiterebbero di batterie più grandi? Sembra logico supporlo, ma allora perché l'iMac con due slot per batteria? Non aspettavi di vederlo materializzato Nonostante il fascino che l'idea di Apple genera, anche dal punto di vista della sostenibilità, non aspettatevi di vederla concretizzata in un prodotto reale. La casa della mela deposita migliaia di brevetti all'anno, la maggioranza dei quali sono progetti che non vedranno mai la luce.

E gli AirPods?