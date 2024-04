Controllare videogiochi e dispositivi con la forza del pensiero, in pochi minuti: sembra fantascienza, ma non lo è

Dei ricercatori hanno creato una nuova interfaccia cervello-computer (BCI) che permette a chi la utilizza di giocare ai videogiochi semplicemente usando la mente. Sì, questo impiego può sembrare triviale, ma è la tecnologia che c'è dietro che conta.

Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista PNAS Nexus, mostra come il dispositivo in oggetto possa essere usato da chiunque, anche senza bisogno di lunghe calibrazioni, per non parlare dell'assenza di procedure chirurgiche, lasciando quindi le porte aperte a un impiego ben più universale di così.