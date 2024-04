Trapelano le Beats Solo 4 Wireless: audio spaziale e un assente importante

Le immagini che trovate in galleria mostrano le cuffie che dovrebbero arrivare sul mercato con il nome di Beats Solo 4 Wireless . I render, che sembrano molto vicini all'ufficialità, sono stati condivisi dal buon Roland Quandt e mostrano le cuffie nelle tre colorazioni Matte Black , Slate Blue e Cloud Pink .

Apple si appresta a lanciare delle importanti novità anche per quanto riguarda il segmento dei dispositivi audio , con il marchio Beats che ha acquisito ormai da tempo. Stiamo parlando del nuovo modello on-ear, il nuovo membro della famiglia Beats Solo .

Dalle immagini capiamo che non ci saranno particolari rivoluzioni di design rispetto alla generazione precedente, lanciata qualche anno fa ormai. Le novità saranno quindi sotto al cofano. Andiamo a vedere quali saranno:

Manca ancora una funzionalità importante

Il grande assente che abbiamo menzionato nel titolo di questo articolo corrisponde alla cancellazione attiva del rumore. Nei dettagli che sono trapelati online in merito alle funzionalità, condivisi sia da Quandt che dal leaker Arsène Lupin, vediamo come le Beats Solo 4 Wireless non integrerebbero la cancellazione attiva del rumore.

Si tratta di una funzionalità che ormai troviamo su tanti dispositivi analoghi a queste cuffie. Per consolarsi, vi saranno dei diversi microfoni beamforming digitali, i quali dovrebbero fornire in una certa misura la soppressione del rumore ambientale, soprattutto in chiamata.

Oltre a specifiche e design, trapelano informazioni importanti anche sul lancio. Secondo Roland Quandt, le nuove Beats Solo 4 Wireless dovrebbero debuttare al prezzo di 229,95 euro. Questo sarebbe il prezzo previsto per il lancio europeo, che dovrebbe avvenire entro le prossime settimane.