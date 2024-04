Manca poco alle nuove Beats Solo4: dettagli, prezzo e forse anche data di lancio

Autonomia migliorata, audio riprogettato, porta USB-C e anche il prezzo dovrebbe essere una piacevole conferma. Le nuove Beats Solo4 sono dietro l'angolo e promettono di essere tra le migliori cuffie sul mercato.

Le novità in arrivo con le nuove cuffie

Il sito 9to5Mac è riuscito a entrare in possesso delle specifiche delle nuove cuffie da quelle che sono state definite "fonti attendibili". Stando a quanto dichiarato, le nuove Beats Solo4 rappresenteranno un grande aggiornamento rispetto alla generazione precedente. Design Le nuove Beats Solo4 non dovrebbero cambiare molto in termini di design, ma per un maggiore comfort verranno adottati i cosiddetti cuscinetti auricolari UltraPlush che rendono le cuffie più confortevoli con l'utilizzo prolungato. Il peso sarà praticamente inalterato, 217 grammi invece di 215 grammi delle attuali Solo3.

Beats Solo3

Audio migliorato Sul fronte della qualità audio, le nuove cuffie Beats Solo4 supporteranno il rilevamento della testa (Dynamic Head Tracking) per creare un'esperienza immersiva grazie all'audio spaziale. Anche l'audio stesso sarà migliorato, grazie a driver aggiornati e all'acustica riprogettata. In particolare, le cuffie Solo4 saranno dotate di trasduttori da 40 mm personalizzati che promettono una migliore chiarezza e portata del suono. Per quanto riguarda i microfoni, Beats promette una migliore qualità delle chiamate grazie a nuovi algoritmi. Autonomia fino a 50 ore L'altra novità riguarda l'autonomia. Se le attuali Beats Solo3 arrivano a 40 ore, la nuova generazione guadagna 10 ore di batteria in più, portando il totale fino a 50 ore. La ricarica di Fast Fuel consente inoltre in soli 10 minuti di ottenere fino a 5 ore di riproduzione wireless. Finalmente la porta USB-C È praticamente un obbligo, ma siamo comunque lieti di apprendere che Apple abbia messo una porta USB-C per la ricarica e per l'audio lossless ad alta risoluzione. Le cuffie Solo4 manterranno anche la porta audio da 3,5 mm per l'audio lossless senza usare la batteria. Connettività Sul fronte della connettività, Beats sta anche portando il supporto all'abbinamento FastPair per Android e il supporto a Dov'è per funzionare con la rete dei dispositivi Apple. Le cuffie supporteranno inoltre il Bluetooth 5.3.

Custodia Beats Solo4. Fonte: 9to5Google

Prezzo e data di lancio