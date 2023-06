Le nuove Beats Studio Pro sembrano meglio delle AirPods Max

Sul fronte della qualità audio , le nuove Beats Studio Pro dovrebbero ricevere un miglioramento dell'80% rispetto alle Studio3, con due driver personalizzati da 40 mm (come le AirPods Max) in grado di fornire "zero distorsione anche ad alto volume" per una "maggiore fedeltà audio".

Per quanto riguarda i colori, Beats Studio Pro saranno disponibili in quattro tonalità: nero, blu navy , arenaria e marrone intenso (immagine sopra).

Cominciando dal design, leggero e confortevole, non dovrebbe differire molto da quello delle Studio3, con cuscinetti over-ear UltraPlush aggiornati con pelle ingegnerizzata senza cuciture in grado di offrire il massimo comfort e durata.

Oltre cinque anni dopo le Studio 3 , Beats starebbe per lanciare un nuovo paio di cuffie over-ear che prendono in prestito una serie di caratteristiche delle acclamate AirPods Max e in molti sensi le migliorano (a proposito, sapete qual è il migliore codec Bluetooth ?).

Le cuffie saranno anche dotate di un processore digitale integrato in grado di far risaltare anche i più piccoli dettagli di qualsiasi cosa si stia ascoltando.

Presenti ovviamente cancellazione attiva del rumore, modalità di trasparenza e audio spaziale con Dolby Atmos. Per quanto riguarda l'audio spaziale, in particolare, sarà personalizzato (attraverso fotocamera Truedepth dell'iPhone) e includerà anche il tracciamento dinamico della testa, caratteristiche al momento riservate a AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Max.

Le cuffie saranno anche dotate di un pulsante laterale multifunzione che consente di passare velocemente dalla modalità Trasparenza alla cancellazione attiva del rumore, oltre che da una modalità di ascolto all'altra, tra opzioni di connettività e altro ancora.

Grandi miglioramenti sono attesi anche per le chiamate, con nuovi microfoni aggiornati per "prestazioni di chiamata di alta qualità", in grado di filtrare attivamente il rumore di fondo e migliorare la qualità della voce fino al 27% rispetto a Beats Studio3.

Se la qualità audio delle nuove Beats Studio Pro non sembra aver nulla da invidiare alle AirPods Max, per quanto riguarda autonomia e connettività le distanziano nettamente.

L'autonomia arriva infatti fino a 40 ore di ascolto totale con ANC e modalità Trasparenza disabilitate, e fino a 24 ore di ascolto con ANC o modalità Trasparenza attivati (contro i 20 di AirPods Max). Grazie a Fast Fuel, inoltre, una carica di 10 minuti offre fino a 4 ore di riproduzione (contro i 5 minuti di AirPods Max che permettono 1,5 ore di ascolto).

Anche sul fronte della connettività il confronto è impari, con due gradite sorprese: porta USB-C (e non lightning) e jack 3.5 mm, e Beats include nella confezione cavi per entrambe in modo da essere immediatamente pronti all'azione.

L'ascolto tramite USB-C offrirà tre modalità: il profilo Beats Signature, più equilibrato e adatto a tutti i generi musicali, quello Entertainment, che esalta alcune porzioni dello spettro audio e offrendo un'esperienza ottimizzata per film e giochi, e il profilo Conversazione, con una risposta in frequenza per la voce ideale per telefonate o podcast.

Come da tradizione Beats, le nuove cuffie potranno essere accoppiate sia con dispositivi Android che iOS. Per questo motivo, le Beats Studio Pro non utilizzeranno il chip proprietario di Apple H2 delle AirPods Max.

La connettività con Android supporterà il Fast Pair, per un accoppiamento rapido tramite tocco, l'Audio Switch, che consente una transizione senza soluzione di continuità tra Android, Chromebook e altri dispositivi compatibili, e Trova il mio dispositivo, la nuova rete di Google per trovare i dispositivi associati al proprio account. Ovviamente sarà supportata l'app Beats per Android, per personalizzare le cuffie ed effettuare gli aggiornamenti.

Su dispositivi iOS, sarà possibile l'abbinamento one-touch, per una configurazione rapidissima tramite account iCloud, aggiornamenti over-the-air, supporto a Siri e Rete Dov'è, per trovare le cuffie in caso di smarrimento.

Insomma, le nuove Beats Studio Pro sembrano le cuffie perfette per chi cerca la qualità audio delle AirPods Max senza badare al design. E se avete trovato la custodia delle cuffie di Apple scomoda o inadeguata, Beats dovrebbe soddisfarvi con una "custodia di nuova concezione", sperando che non si lascino troppo trasportare dalla fantasia e badino al sodo anche in questo.

Infine una parola su lancio e prezzo. Il leaker Myke Hurley nel suo podcast ha parlato di una presentazione addirittura per il 19 luglio, ma in ogni caso il lancio è imminente. Sul costo, si parla di 349 dollari, che equivale al prezzo delle Studio3, quindi possiamo aspettarci in Italia un prezzo di lancio non lontano da 399 euro.