Beeper si aggiorna su Android: ora potrebbe diventare la vostra preferita

Beeper ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento rivolto alla sua app per dispositivi Android, un update di una certa importanza per introduce diverse novità sia a livello grafico che funzionale.

L'aggiornamento appena rilasciato per l'app Android di Beeper è stato annunciato dal creatore del servizio, Eric Migicovsky, su X. Come dicevamo sopra, si tratta di un aggiornamento che introduce un rilevante numero di novità. Andiamo a vederle insieme:

Modalità OLED che rende l'interfaccia grafica totalmente nera.

che rende l'interfaccia grafica totalmente nera. Introdotta la modalità multi-riquadro sui tablet.

sui tablet. I messaggi ora verranno memorizzati nella cache locale, il che dovrebbe migliorare notevolmente i tempi di caricamento delle chat.

delle chat. Sarà possibile aggiungere o modificare le reti di chat connesse direttamente dall'app, senza passare dalla versione desktop di Beeper.

connesse direttamente dall'app, senza passare dalla versione desktop di Beeper. Arriva la ricerca tra i messaggi . La ricerca funziona anche tra tutte le reti connesse a Beeper, ovvero tra le diverse piattaforme di messaggistica connesse.

. La ricerca funziona anche tra tutte le reti connesse a Beeper, ovvero tra le diverse piattaforme di messaggistica connesse. Thread dei messaggi supportati su tutte le piattaforme di messaggistica compatibili con Beeper.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store, qui sotto trovate il pulsante diretto per controllare se l'avete ricevuto.

Vi ricordiamo che, per coloro che sono nuovi su Beeper, l'accesso alla piattaforma è soggetto a una lista d'attesa più o meno lunga in base alle richieste ricevute.

L'update che abbiamo appena descritto riguarda la versione classica di Beeper, la prima che è stata lanciata. Beeper Mini, quella lanciata successivamente e che ha messo in subbuglio il mondo della messaggistica soprattutto perché prometteva di sostituire iMessage in tutto e per tutto per portarla su Android, è stata molto probabilmente chiusa a causa dei pesanti blocchi imposti da Apple.