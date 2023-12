Beeper Mini down, e potrebbe esserci dietro Apple

La piattaforma si pone l'obiettivo di unificare l'esperienza con la messaggistica condensando in un'unica app tutte quelle di messaggistica che usiamo di solito. La settimana scorsa, è arrivata un'altra incredibile novità, ovvero Beeper Mini che permette di usare iMessage su Android, evitando anche di accedere al proprio ID Apple.

Durante questo 2023 abbiamo visto arrivare delle fresche novità per il settore della messaggistica , con alcune soluzioni di terze parti che si sono rivelate innovative. Tra queste troviamo sicuramente Beeper .

La notizia consiste nell'impossibilità di usare Beeper Mini , con la piattaforma che indica l'impossibilità di connettersi ai server. Sono tante le segnalazioni degli utenti Beeper Mini in merito all'impossibilità di usare iMessage su Android. Eric Migicovsky, il numero uno di Beeper, ha riferito che il team sta investigando cosa potrebbe essere accaduto e come risolverlo.

Ma Eric Migicovsky ha anche aggiunto degli interessanti dettagli su chi potrebbe esserci dietro tale disservizio. A domanda esplicita, Eric Migicovsky ha lasciato intendere che potrebbe esserci proprio Apple dietro questo disservizio, ma che proveranno in tutti i modi di aggirarla.

Sottolineiamo che quanto appena detto è una considerazione di Migicovsky, al momento non ci sono prove dell'azione di Apple dietro l'accaduto.

Se questo però dovesse essere confermato, lo spettro che si era profilato in fase di lancio per Beeper Mini si rivelerebbe concreto, ovvero che Apple potesse ostacolare Beeper Mini anche per questioni legate alla sicurezza. Staremo a vedere quale sarà la soluzione scelta dal team Beeper.