Beeper Mini non molla: presto potrebbe tornare a funzionare

Beeper Mini infatti è arrivata esplicitamente per portare iMessage su Android , una cosa che in precedenza hanno provato a fare in tanti, ma sempre accedendo in remoto all'ID Apple degli utenti. La particolarità assoluta di Beeper Mini invece è la possibilità di usare iMessage su Android senza alcun accesso di terze parti al proprio account Apple personale.

Stiamo seguendo con attenzione la vicenda che sta vivendo Beeper Mini , l'app lanciata la settimana scorsa da Beeper e che è arrivata come una sorta di rivoluzione per il settore della messaggistica .

Da questo ne consegue l'enorme potenzialità di Beeper Mini. E questo si è riflesso anche nel numero di utenti che l'ha provata durante i primi giorni dal lancio. Lo stesso numero di utenti che subito dopo ha visto i primi problemi di accesso a Beeper Mini. Da ormai un giorno infatti Beeper Mini risulta inaccessibile, con problemi alla raggiungibilità dei server. Il numero uno di Beeper non ha nascosto la sua ipotesi, secondo la quale alla base del problema ci sarebbe Apple.

Di questa eventualità in realtà se ne parlò anche al lancio di Beeper Mini, visto che si tratta di un'app derivata dall'app ufficiale iMessage, e che pertanto potrebbe implicare dei rischi per la sicurezza degli account Apple e dei contenuti scambiati in chat.

Che sia stata un'azione di Apple a fermarne il funzionamento non vi è conferma, così come non vi è prova. La cosa importante, riferita nelle ultime ore dal team di Beeper, è che il fix per il problema potrebbe arrivare davvero presto. Il team infatti sarebbe molto vicino alla risoluzione del problema, il quale sarebbe solo questione di tempo e di sforzo.

Nel frattempo, il team Beeper ha comunicato di aver provveduto a rimuovere la registrazione a iMessage di tutti i numeri Android che stavano utilizzando la piattaforma. Questa scelta è stata fatta in favore degli utenti, visto che finché sono registrati al servizio iMessage interpreta quei numeri come operativi, e questo potrebbe comportare la perdita dei messaggi ricevuti durante il disservizio di Beeper Mini.

Insomma, Beeper non demorde e sembra ormai prossimo a rilasciare il fix per rendere Beeper Mini di nuovo pienamente operativa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sulla sua distribuzione.