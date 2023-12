Beeper Mini è tornato ma zoppo, e i suoi creatori se la prendono con Apple

Stiamo parlando di Beeper Mini , l'app che è nata per permette agli utenti Android di usare iMessage come se avessero un iPhone . Il tutto senza rinunciare alla crittografia end-to-end e al tenere al sicuro il proprio ID Apple, ovvero senza darlo in pasto a server di terze parti (come voleva fare Nothing Chats).

Sono stati giorni molto intensi per il mondo della messaggistica , con Beeper , piattaforma fondata dall'ex creatore di Pebble e che è stata lanciata a inizio 2023 come un'effettiva e consistente svolta in termini di interoperabilità tra servizi di messaggistica, ha lanciato la sua app definitiva che porta iMessage su Android .

Il suo successo è stato fulmineo, con più di 100.000 download in 24 ore sul Play Store. L'app è balzata subito nella top 20 sul Play Store e, a detta dei suoi creatori, ha visto il lancio di maggior successo nella storia delle app Android. Tutto troppo bello per essere vero, visto che dopo 72 è arrivato il blocco da Apple.

Sostanzialmente Apple ha aggiornato iMessage per bloccare coloro che si loggavano al servizio, tramite il proprio numero di telefono, da un dispositivo con non fosse iOS. In altre parole, Beeper Mini ha smesso di funzionare. Apple ha dichiarato, a The Verge e non a Beeper, di aver fatto questa scelta per preservare la sicurezza degli utenti.

La novità delle ultime ore è che Beeper Mini è tornata funzionante. L'app però, almeno per il momento, ha dovuto rinunciare a una delle sue peculiarità più interessanti, ovvero alla possibilità di accedere a iMessage da Android tramite il numero di telefono personale, e non tramite il proprio ID Apple. Dunque, Beeper Mini funziona ma soltanto accedendo al proprio ID Apple.

Questo significa che l'accesso al proprio account dovrà essere fatto per mezzo di un server. Ma Beeper assicura che la crittografia end-to-end è attiva, così come tutte le credenziali vengono salvate soltanto in locale sul dispositivo degli utenti che usano l'app.

A prova di ciò, Beeper ha anche messo a disposizione il codice su GitHub, così che anche i più scettici potranno scandagliarlo e controllare che sia tutto come promesso.

Oltre a questo, Beeper ha riferito che Beeper Mini ora è gratuita. E lo sarà almeno finché non verrà ripristinato il servizio di messaggistica anche tramite numero di telefono.