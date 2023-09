Addio cabine telefoniche, benvenute cabine smart: TIM guarda al futuro

Non troppe settimane fa abbiamo detto virtualmente addio alle cabine telefoniche, dei dispositivi che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani nelle comunicazioni quando la connettività mobile non era diffusa e quando gli smartphone non erano concepiti.

TIM ha infatti avviato il piano di smantellamento definitivo delle cabine telefoniche, le quali ovviamente risultano anacronistiche e per questo scarsamente usate sul territorio. Ma avremo un successore per le cabine telefoniche. TIM ha infatti presentato le cabine smart.

Pietro Labriola, AD del Gruppo TIM, ha infatti tenuto una presentazione per mostrare come saranno e cosa potranno fare le nuove cabine smart realizzate in collaborazione con Urban Vision. Si tratta di postazioni dotate di schermo touch e connettività che permetteranno l'accesso a diversi servizi.