Pubblicizzavano una beta di GTA VI su Facebook. In realtà era un malware

GTA VI è uno dei giochi più attesi degli ultimi tempi, ma la voglia di provarlo immediatamente potrebbe giocarti un brutto scherzo. Se infatti Rockstar Games ha annunciato che il titolo arriverà su PS5 e Xbox per l'autunno del 2025 (su PC bisognerà attendere), in rete sono apparse presunte "versioni beta" che in realtà sono veicolo di malware.

Pensi di provare GTA VI ma scarichi un malware

L'allarme è stato lanciato dai ricercatori di sicurezza di Bitdefender, che hanno scoperto come su Facebook siano apparsi inviti a provare una presunta beta di GTA VI che in realtà installavano un malware sul dispositivo. Questo annuncio, pubblicato tra il 16 e il 18 luglio, avrebbe invitato le persone a iscriversi a una beta gratuita del gioco, dichiarando che solo le prime 100 persone iscritte potranno parteciparvi.

Non solo, ma l'annuncio era sponsorizzato sulla piattaforma di Meta per arrivare al maggior numero di persone possibili, ed era molto invitante. Includeva infatti date di uscita anticipate e persino gameplay dall'aspetto convincente (probabilmente rubati dalla violazione dei dati Rockstar del 2022 e da altre fonti) La pagina in esame mostrava tre diversi annunci che utilizzavano tutti lo stesso messaggio e le stesse immagini, rivolti a persone di età compresa tra 18 e 65 anni e provenienti dall'Europa, in particolare Francia, Polonia, Romania, Germania, Spagna, Ungheria, Italia, Grecia, Paesi Bassi e Svezia.

Cliccando su Download nell'annuncio, si arrivava a un sito Web che imitava una pagina di download legittima, e che si trattava invece di un dominio creato appositamente il 27 giugno 2024. Tra l'altro, lo stesso dominio che ospitava anche una truffa di Ethereum. Qui, a un utente veniva richiesto di scaricare un "client beta esclusivo" o di completare un sondaggio per ottenere l'accesso alla beta. A questo punto, cliccando su Download l'utente avrebbe scaricato un file MSI da Dropbox. Questo file sembrava veramente un programma di installazione di GTA VI (anche durante il processo di installazione) ma in realtà installava un malware simile a FakeBat (un loader malware noto per distribuire contenuti avanzati come RAT). Il file scaricato non è però una beta di GTA VI, ma un malware sotto mentite spoglie.

Come difendersi

Questa pagina Facebook non è più un pericolo, in quanto dal 19 luglio nessuno degli annunci è attivo. I ricercatori di Bitdefender avvertono però che man mano che ci si avvicina al lancio di GTA VI potrebbero essere pubblicate sempre più pagine di questo tipo, e Facebook non effettua controlli per evitare il problema. Cosa fare? Chiariamo subito un punto: Rockstar Games non ha annunciato un programma beta per GTA VI, quindi qualunque annuncio che afferma il contrario è falso. Inoltre puoi facilmente individuare annunci falsi di questo tipo perché fanno promesse irrealistiche, presentano errori grammaticali e creano l'urgenza di scaricare i giochi. Per stare al sicuro, ignora gli annunci sui social media sponsorizzati e scarica giochi da fonti ufficiali come il sito web dello sviluppatore o i rivenditori di fiducia.

