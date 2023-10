Nella beta di iOS 17.1 scovato riferimento ad Apple Pencil con USB-C

C'è qualche piccola novità nella seconda beta di iOS 17.1. In particolare, è stato scoperto un codice su un'Apple Pencil con ricarica tramite USB-C. Si tratta di una funzionalità non presente in nessuno dei due modelli di Apple Pencil attualmente sul mercato. Nel testo si può leggere il testo "Connettiti a USB-C per ricaricarti presto", seguito da un secondo avviso che recita "Batteria Apple Pencil molto scarica".

Non si ancora se queste informazioni siano un assaggio di un nuovo modello di Apple Pencil oppure se si riferiscono all'adattatore USB-C per Apple Pencil, che consente di caricare il modello di prima generazione attraverso un iPad di decima generazione. A riguardo, con questo adattatore l'‌Apple Pencil‌ si collega all'estremità Lightning dell'adattatore e il connettore USB-C si collega all'‌iPad‌, facilitando la ricarica tramite USB-C. Tuttavia, questo adattatore è uscito l'anno scorso, dunque appare strano che la società di Cupertino abbia inserito soltanto ora questo testo.

Si può ipotizzare, però, che la ragione sia legata ad un possibile lancio di un iPad economico. Una seconda spiegazione potrebbe essere il presunto aggiornamento dell'Apple Pencil originale sostituendo il connettore Lightning con uno USB-C. In questo modo, verrà consentito l'utilizzo del modello di fascia alta e più sottile su iPad Pro e altri iPad, mentre l'‌Apple Pencil‌ più rotonda ed economica che si carica tramite un connettore sarà compatibile con gli ‌iPad‌ meno cari.