Il nuovo logo di Android arriva anche nella schermata di avvio, ma non per tutti

Google non dev'essere ancora soddisfatta del nuovo logo di Android, perché nelle ultime beta della QPR3 sta introducendo alcune sottili ma decisive differenze nella schermata di avvio (sapete come aggiornare i telefoni Pixel, con file OTA o factory image?).

Ricordiamo infatti che a settembre la GrandeG aveva ha introdotto un nuovo robottino con design 3D, nominato adesso "The bot", e alcune novità nella scritta Android, e ora questi aggiornamenti sono arrivati nella schermata di avvio dei dispositivi Pixel con la beta di Android 14 QPR3.

Sui dispositivi Pixel, la sequenza di avvio inizia con il logo "Google" a colori e poi appare una "G" animata nei color dinamici Material You". Nella parte inferiore dello schermo, compare la scritta "Powered by Android".

A partire da Android 14 QPR3 Beta 1 su alcuni dispositivi, "Powered by" è centrato (invece che allineato a sinistra), e la scritta Android presenta il nuovo carattere e la "A" maiuscola, a cui segue la testa del robottino (in alto la nuova scritta, in basso la vecchia).