Nuova beta di Android 15 per i Pixel: risolto un problema fastidiosissimo

Android 15 Beta 3.1 è attualmente in fase di distribuzione automatica a lvello globale. Vi ricordiamo che questa beta pubblica di Android 15 arriverà via OTA a tutti coloro che hanno installato la Beta 3 su un Pixel compatibile (ovvero Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro).

Ch invece non ha la beta, allora potrà aderire al programma. Se non sapete come fare, trovate la guida dettagliata su come entrare nel programma beta di Android. Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA utili per effettuare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare i Pixel con file OTA, e con factory image):