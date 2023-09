Bethesda lancia un nuovo Elder Scrolls, solo che sembra Fallout Shelter

Ora lo sappiamo. Di punto in bianco, Bethesda pubblica sul Play Store un nuovo gioco gratuito per dispositivi mobili chiamato The Elder Scrolls: Castles , che nella descrizione viene indicato come "Un nuovo gioco mobile che ti permette di controllare il tuo castello e la tua dinastia. Gestisci i tuoi sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e i nuovi governanti prendono il trono".

L'anno scorso Todd Howard di Bethesda lo aveva anticipato "Stiamo lavorando a un nuovo gioco mobile che non abbiamo ancora annunciato, e di cui sono innamorato". Ma cosa poteva essere? (leggi anche: come funziona Apple Arcade ).

Forti sono i richiami a Fallout Shelter, titolo che lo stesso sviluppatore richiama nella descrizione e che era arrivato prima su iOS per poi approdare anche sul Play Store e successivamente su PC nel 2016, su Xbox One nel 2017 e su Nintendo Switch e PS4 nel 2018.

E in retrospettiva questa somiglianza non sorprende.

Tornando a Todd Howard e alle sue dichiarazioni dell'anno scorso, una sua frase era stata particolarmente indicativa, quando aveva spiegato come avessero scoperto che gli utenti giocavano a Fallout Shelter per una o due ore al giorno. Il che alludeva quindi all'intenzione di ricreare un'esperienza simile.

Tornando all'introduzione di The Elder Scrolls: Castle, ci viene infatti spiegato come i giocatori avranno a disposizione missioni che includono i classici nemici della saga Elder Scrolls e serviranno per "raccogliere oggetti di valore e continuare a far crescere il tuo regno".

Se siete fan della serie, forse fareste bene a non farvelo sfuggire. Stando alle recenti anticipazioni, infatti, questa potrebbe essere l'unica uscita del titolo per un bel po', visto che The Elder Scrolls 6 non arriverà prima del 2026.

Al momento The Elder Scrolls: Castle è accessibile in anteprima solo dal Play Store statunitense, ma dovrebbe arrivare a breve anche da noi, e non dubitiamo che approderà anche su iOS.