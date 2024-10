Adesso con Fastweb possiamo acquistare i biglietti dei mezzi pubblici nelle seguenti città

Fastweb è sicuramente tra gli operatori più attivi nel mercato italiano, e questo vale tanto per il mercato mobile quanto per quello della linea fissa (a proposito, vi ricordiamo dove trovare le migliori offerte mobile del momento). Nelle ultime ore proprio Fastweb ha annunciato l'importante novità per acquistare biglietti dei mezzi pubblici e non solo. Fastweb ha infatti introdotto in diverse città italiane un nuovo servizio che permette di acquistare direttamente dal proprio dispositivo i biglietti per accedere ai mezzi pubblici, ricaricare la propria auto elettrica e ticket per le soste.

Come potrete acquistare i biglietti dei mezzi pubblici con Fastweb

Il nuovo servizio appena annunciato da Fastweb permetterà di acquistare rapidamente diverse tipologie di biglietti in alcune città italiane. Come menzionato sopra, si tratta della possibilità di acquistare biglietti per i mezzi di trasporto pubblico, ticket per la sosta e ricaricare le auto elettriche. Il servizio che ha annunciato Fastweb si rivela particolarmente interessante perché sarà possibile acquistare i biglietti descritti sopra usando direttamente il proprio credito telefonico. Questo servizio di Mobile Ticketing appena lanciato da Fastweb prevede l'invio di un SMS per l'acquisto della tipologia di biglietto che si desidera. Questo SMS ha un costo di 0,29 euro, i quali chiaramente si andranno ad aggiungere al costo del biglietto che si sta acquistando.

Tra le tipologie di servizi che si possono acquistare con Mobile Ticketing troviamo anche l'accesso alle ZTL, mentre i biglietti per le soste fanno riferimento a tutti i parcheggi delimitati da strisce blu. Tra i mezzi pubblici accessibili con i biglietti acquistati con Fastweb troviamo tram, metro e bus. Il servizio di Mobile Ticketing di Fastweb è già attivo nelle seguenti città: Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Teramo, Latina, Olbia e Salerno. Per ogni città troviamo diverse tipologie di biglietto. In questa pagina trovate tutti i servizi compatibili con Mobile Ticketing nelle varie città in cui è disponibile. Per ogni tipologia di biglietto si dovrà inviare un SMS con un testo predefinito a un numero specifico (che trovate appunto nella pagina dedicata). Dopo l'invio dell'SMS i clienti Fastweb riceveranno due SMS: il primo confermerà l'acquisto e riporterà il costo del biglietto e relativo QR code, mentre il secondo, proveniente dal numero 4800, fornirà il riepilogo del costo sostenuto per il servizio SMS.

